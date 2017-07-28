В Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Сильная жара стоит в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской и других областях.

Завтра, 29 июля, в ряде центральных регионов России объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во всех регионах столбики термометров поднимутся до +30 и выше градусов. Кроме того, сегодня и завтра в Орловской, Тверской, Липецкой, Белгородской, Курской областях возможен сильный дождь и грозы. В Воронежской области отмечается "чрезвычайная" пожарная опасность.

Ранее в МЧС предупредили жителей Подмосковья о том, что в субботу, 29 июля, температура воздуха местами прогреется до 35 градусов и выше.

Кроме того, по данным Минэнерго РФ, сегодняшний инцидент с отключением света в Крыму также произошел из-за аномально жаркой погоды.