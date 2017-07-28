Минобороны РФ ответило Варшаве на заявления о фальсификации истории

По мнению польских исследователей, Россия переписала факты о Второй мировой войне.

В Минобороны РФ прокомментировали заявление польского Института народной памяти, который обвинил РФ в фальсификации истории Второй мировой войны. Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, от польских исследователей вряд ли следовало ожидать другого комментария.

— Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной армии, — заявил генерал-майор.

Также Конашенков заявил, что Минобороны продолжит публиковать документы из архивных фондов.

— Чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны, — сказал Конашенков.

Ранее Лайф сообщал о том, что Польша обвинила Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.