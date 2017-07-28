Польша обвинила Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

18 июля Минобороны РФ открыло секретные архивы с документами об освобождении страны, которые раньше не публиковались в открытых источниках.

Опубликованные Минобороны России документы об освобождении Красной армией территории Польши фальсифицируют историю. Об этом заявили в польском Институте национальной памяти, который занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха.

Так, в сообщении говорится, что России отобрала материалы для доказательства якобы предвзятого тезиса о признании поляками солдат Красной армии в качестве освободителей. По мнению польских исследователей, публикация документов из российских архивов "преследовала цель идеализировать картину "освобождения".

В документе также отмечается, что для большинства поляков Красная армия принесла "новое, хотя и несравнимое с немецкой оккупацией порабощение".

Напомним, 18 июля Минобороны РФ открыло секретные архивы с документами об освобождении Польши, которые раньше не публиковались в открытых источниках, а были доступны только узкому кругу специалистов. Отмечается, что опубликованные данные свидетельствуют "о благожелательном отношении поляков к советским военным".

Ранее сообщалось о том, что президент Польши Анджей Дуда узаконил снос советских памятников. Позже в МИД РФ назвали возмутительной провокацией этот факт, пояснив, что в Варшаве понимают, насколько тяжёлое оскорбление нанесли российскому народу.