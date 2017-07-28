В Румынии объяснили, почему не пустили самолёт с Рогозиным

В свою очередь вице-премьер уже пригрозил Бухаресту последствиями из-за того, что не смог попасть в Кишинёв.

Оказывается, что Румыния решила не пропускать рейс S7, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, из-за нахождения в салоне "санкционной персоны". Об этом сообщает российская авиакомпания.

— S7 Airlines делает всё возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинёв. Кроме того, в аэропорту Кишинёва ожидают вылета обратного рейса 170 человек, — приводит заявление перевозчика РИА "Новости".

Сегодня самолёт авиакомпании S7 Airlines с российской делегацией во главе с Дмитрием Рогозиным на борту был развёрнут на пути в Кишинёв из-за того, что Бухарест отказался пропускать лайнер в своё воздушное пространство. Примечательно, что всего в салоне было 165 пассажиров. Борту пришлось сесть в Минске.