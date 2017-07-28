"Ждите ответа, гады". Рогозин пригрозил Румынии за недопуск его борта

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"Ждите ответа, гады". Рогозин пригрозил Румынии за недопуск его борта

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сегодня вице-премьер России Дмитрий Рогозин предельно жёстко отреагировал на отказ властей Румынии пропустить его борт в Кишинёв.

— Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолёта S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады, — написал Рогозин на своей страничке в "Твиттере".

Напомним, что сегодня самолёт авиакомпании S7 Airlines с российской делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту был вынужден развернуться в небе над Венгрией из-за того, что Румыния отказалась пропускать борт в своё воздушное пространство.

После переговоров экипажу пришлось сажать авиалайнер с пассажирами в международном аэропорту Минск. Президент Молдавии Игорь Додон назвал этот инцидент провокацией со стороны румынских властей.

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