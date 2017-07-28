Небензя: Отношения России и США находятся "на дне"

Новый постпред России при ООН, приступивший сегодня к своим служебным обязанностям, охарактеризовал ситуацию, на фоне которой Москва ввела ответные санкции в отношении американских дипломатов.

На сегодняшний день отношения Москвы и Вашингтона складываются намного сложнее, чем во времена холодной войны. Такое мнение в свой первый рабочий день высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА "Новости".

— Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне, — признался дипломат.

Что касается взаимоотношений России и Евросоюза, то здесь, по словам Небензи, ирония заключается в том, что жертвой законопроекта Конгресса США об ужесточении санкций теперь может стать сама Европа.

— Это ситуация, которую можно описать словами "мы же вас предупреждали", — сыронизировал он.

Ранее стало известно, что МИД РФ всё-таки реализовал зеркальные меры по отношению к сотрудникам дипмиссии США, лишив их доступа к посольской даче в Серебряном Бору, а также потребовав сократить численность американских дипломатов в России до 455 человек.

Напомним, до Василия Небензи пост постпреда России при ООН занимал Виталий Чуркин, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года.