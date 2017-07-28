Постпред РФ при ООН: Санкции против России беспрецедентны и незаконны

Москва вынуждена отвечать на действия Вашингтона, так как не принимать ответных мер она просто не может.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в разговоре с журналистами заявил, что новые антироссийские санкции, которые готовят США, незаконны, не обоснованны и беспрецедентны, именно поэтому Россия уже сейчас принимает ответные меры.

— Мы вынуждены были принять эти меры, потому что ничего не двигалось. Против нас обрушили совершенно беспрецедентные, необоснованные и незаконные санкции, — сказал Небензя.

Напомним, что Россия ввела санкции в отношении американских дипломатов и отобрала у них, в частности, дачу в Сосновом Бору, а также все склады. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить количество своих дипломатов до 455.