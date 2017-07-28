За рулём машины, протаранившей толпу в Хельсинки, находился пьяный водитель

Полиция Финляндии заявила, что за рулём автомобиля, который въехал в толпу пешеходов в Хельсинки, находился 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mirror. Сейчас он даёт показания, однако правоохранительные органы близки тому, чтобы исключить версию теракта.
#Helsinki pic.twitter.com/TD947KeGyE— Lo (@echelonbrother) 28 июля 2017 г.
По последним данным, один человек в результате ЧП погиб, четверо госпитализированы, ещё троим помощь оказали на месте.
Другие подробности выясняются.
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