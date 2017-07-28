За рулём машины, протаранившей толпу в Хельсинки, находился пьяный водитель

По мнению полицейских, трагический инцидент на оживлённой улице в центре города вряд ли является терактом.

Полиция Финляндии заявила, что за рулём автомобиля, который въехал в толпу пешеходов в Хельсинки, находился 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mirror. Сейчас он даёт показания, однако правоохранительные органы близки тому, чтобы исключить версию теракта.

По последним данным, один человек в результате ЧП погиб, четверо госпитализированы, ещё троим помощь оказали на месте.

Другие подробности выясняются.