За рулём машины, протаранившей толпу в Хельсинки, находился пьяный водитель

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За рулём машины, протаранившей толпу в Хельсинки, находился пьяный водитель

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Фото: ©Twitter.com/Daily_Star

По мнению полицейских, трагический инцидент на оживлённой улице в центре города вряд ли является терактом.

Полиция Финляндии заявила, что за рулём автомобиля, который въехал в толпу пешеходов в Хельсинки, находился 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Mirror. Сейчас он даёт показания, однако правоохранительные органы близки тому, чтобы исключить версию теракта.

По последним данным, один человек в результате ЧП погиб, четверо госпитализированы, ещё троим помощь оказали на месте.

Другие подробности выясняются.

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