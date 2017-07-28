Россиянка Ефимова взяла золото ЧМ в плавании на 200 м брассом

Итоговое время спортсменки составило 2 минуты 19,64 секунды, однако установить рекорд мира ей не удалось.

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла первое место на чемпионате мира мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Итоговое время россиянки составило 2 минуты 19,64 секунды. Однако рекорд мира Ефимовой установить не удалось. ‍♀️ Women's 200m Breaststroke Final ‍♀️



YuliyaEfimova 2:19.64

Bethany Galat 2:21.77

Jinglin Shi 2:21.93#FINABudapest2017 pic.twitter.com/3CEEkVQPXw — FINA (@fina1908) 28 июля 2017 г. Серебро досталось американке Бетани Галат (2 минуты 21,77 секунды), бронзу взяла китаянка Ши Джинглин (2 минуты 21,93 секунды). Ура!!! С победой Юлия Ефимова !!! #FINABudapest2017 pic.twitter.com/2fVYWDL2fA — Natalinka (@Lightgirl88) 28 июля 2017 г. Таким образом, Ефимова принесла российской сборной вторую золотую медаль. Первую завоевали 22 июля синхронисты — Каланча и Мальцев.