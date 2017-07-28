Россиянка Ефимова взяла золото ЧМ в плавании на 200 м брассом

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Россиянка Ефимова взяла золото ЧМ в плавании на 200 м брассом

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Юлия Ефимова. Фото:© РИА Новости/Александр Вильф

Итоговое время спортсменки составило 2 минуты 19,64 секунды, однако установить рекорд мира ей не удалось.

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла первое место на чемпионате мира мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Итоговое время россиянки составило 2 минуты 19,64 секунды. Однако рекорд мира Ефимовой установить не удалось.

Серебро досталось американке Бетани Галат (2 минуты 21,77 секунды), бронзу взяла китаянка Ши Джинглин (2 минуты 21,93 секунды).

Таким образом, Ефимова принесла российской сборной вторую золотую медаль. Первую завоевали 22 июля синхронисты — Каланча и Мальцев.

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