Запуск ракеты КНДР не представлял опасности для территории России

Испытание отслеживалось средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении.

Ракетное испытание КНДР не представляло опасности для территории России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Запуск был произведён в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск баллистической ракеты отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

— Параметрические данные полёта сопровождаемой российской Системой предупреждения о ракетном нападении баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности, — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, ракета поднялась на высоту 681 км, пролетела 732 км и упала в центральной части Японского моря.

Ранее Лайф сообщал, что Пхеньян впервые провёл ночное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В Пентагоне заявили, что запуск ракеты не представлял угрозы для североамериканской территории.