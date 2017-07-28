Жизни раненных в Хельсинки россиян ничто не угрожает

Также полиция подтвердила, что в результате наезда машины скончался гражданин Финляндии.

Ранения, полученные россиянами в результате наезда машины в Хельсинки, не угрожают их жизни. Об этом говорится в сообщении городской полиции.

Как сообщал Лайф, вечером 28 июля 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался в толпу прохожих в Хельсинки. В результате пострадали двое россиян и ещё два человека — граждане Эстонии и Финляндии.

Полиция подтвердила, что один человек — также гражданин Финляндии — в результате наезда скончался. Правоохранительные органы исключают версию терроризма.