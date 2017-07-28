Саакашвили: Незаконные действия Порошенко могут угрожать гражданам Украины

О лишении бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства миграционная служба Украины сообщила 27 июля.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что незаконные действия украинского лидера Петра Порошенко могут угрожать другим гражданам страны. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

— Если он способен делать подобные незаконные вещи против таких фигур, как я, которые широко известны в мире, то простые украинцы легко могут пострадать, — приводит издание слова Саакашвили.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Соответствующее заявление миграционная служба Украины сделала 27 июля, когда экс-губернатор Одесской области находился в США. По словам Саакашвили, о решении лидера Украины он узнал из СМИ.