Трамп сменил главу аппарата Белого дома

Ранее этот пост занимал Рейнс Прибас, накануне директор по коммуникациям администрации президента США Энтони Скарамуччи обвинил его в утечках.

Президент США Дональд Трамп принял решение о назначении нового шефа аппарата Белого дома. Им станет глава Министерства внутренней безопасности США Джон Келли, он сменит на этом посту Рейнса Прибаса.

— Я рад сообщить вам, что я только что назвал Джона Келли главой аппарата Белого дома. Он великий американец и отличный лидер. Джон провёл впечатляющую работу в МВБ. Он был настоящей звездой моей администрации, — написал Трамп в "Твиттере".

Ранее пост главы аппарата президента занимал Рейнс Прибас, однако его имя оказалось в центре скандала после назначения нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Накануне Скарамуччи обвинил своего коллегу в утечках, после чего обозвал его "параноидальным шизофреником" и не исключил, что Прибас в скором времени будет уволен.

Тем не менее Дональд Трамп поблагодарил Прибаса за проделанную работу и самоотверженность. Президент США отметил, что гордится своим бывшим подчинённым.