Исполнять обязанности министра внутренней безопасности США будет Элейн Дюк

Об этом стало известно после того, как Джон Келли был назначен главой аппарата Белого дома.

Заместитель министра внутренней безопасности США Элейн Дюк возглавит ведомство 31 июля, передаёт Reuters. JUST IN: Homeland Security deputy secretary Elaine Duke will become acting secretary on Monday — Reuters Politics (@ReutersPolitics) 28 июля 2017 г. Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Джона Келли новым шефом аппарата Белого дома 28 июля. До него этот пост занимал Рейнс Прибас, однако его имя оказалось в центре скандала после назначения Энтони Скарамуччи на должность директора по коммуникациям.