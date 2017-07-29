Исполнять обязанности министра внутренней безопасности США будет Элейн Дюк

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Исполнять обязанности министра внутренней безопасности США будет Элейн Дюк

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Министр внутренней безопасности США Элейн Дюк. Фото: © Twitter/The Columbia Bugle‏

Об этом стало известно после того, как Джон Келли был назначен главой аппарата Белого дома.

Заместитель министра внутренней безопасности США Элейн Дюк возглавит ведомство 31 июля, передаёт Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Джона Келли новым шефом аппарата Белого дома 28 июля. До него этот пост занимал Рейнс Прибас, однако его имя оказалось в центре скандала после назначения Энтони Скарамуччи на должность директора по коммуникациям.

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