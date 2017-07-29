Японские камеры видеонаблюдения зафиксировали падение баллистической ракеты КНДР

Очередное испытание Пхеньян провёл в ночь на 29 июля. Ракета приземлилась в центральной части Японского моря.

Камеры видеонаблюдения на северо-западе японского острова Хоккайдо зафиксировали падение запущенной КНДР ракеты или её частей, сообщает телеканал NHK.

VIDEO: North Korea's long-range missile test was picked up by multiple cameras in northern Japan (Vid: NHK) pic.twitter.com/WKF3fRiIZW — BNO News (@BNONews) 28 июля 2017 г.

Напомним, очередное ракетное испытание Пхеньян провёл в ночь на 29 июля. По информации Пентагона, ракета оказалась межконтинентальной, пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря.

В ответ на действия КНДР американские и южнокорейские военные провели совместные учения, в котором была задействована ракета "Хёнму-2" и баллистическая ракета класса "земля — земля" ATACMS.