Японские камеры видеонаблюдения зафиксировали падение баллистической ракеты КНДР

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Японские камеры видеонаблюдения зафиксировали падение баллистической ракеты КНДР

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Падение баллистической ракеты КНДР. Фото: © Twitter/BNO News

Очередное испытание Пхеньян провёл в ночь на 29 июля. Ракета приземлилась в центральной части Японского моря.

Камеры видеонаблюдения на северо-западе японского острова Хоккайдо зафиксировали падение запущенной КНДР ракеты или её частей, сообщает телеканал NHK.

Напомним, очередное ракетное испытание Пхеньян провёл в ночь на 29 июля. По информации Пентагона, ракета оказалась межконтинентальной, пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря.

В ответ на действия КНДР американские и южнокорейские военные провели совместные учения, в котором была задействована ракета "Хёнму-2" и баллистическая ракета класса "земля — земля" ATACMS.

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