Специалисты объяснили причину "самоубийства" робота-охранника в США

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Специалисты объяснили причину "самоубийства" робота-охранника в США

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Фото: Twitter/Greg Pinelo

Ранее в качестве одной из главных версий инцидента рассматривался технический сбой в работе программы.

Специалисты объяснили, почему "утопился" робот-охранник в одном из офисов Вашингтона. Этот инцидент широко освещали СМИ, в шутку называя падение машины в фонтан "самоубийством".

В компании-производителе заявили, что машина не совершала "самоубийство", как иронизировали в Сети. Данные "чёрного ящика", видеокамер и тесты показали, что робот просто не смог обнаружить неровность, в результате произошёл занос и робот упал в фонтан.

В настоящее время разработчики пытаются решить эту проблему.

Как сообщал Лайф, сотрудники одного из офисных центров в Вашингтоне, придя утром на работу, обнаружили в фонтане "утопившегося" робота-охранника. Ранее в качестве одной из главных версий инцидента рассматривался технический сбой в работе программы.

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