Специалисты объяснили причину "самоубийства" робота-охранника в США

Ранее в качестве одной из главных версий инцидента рассматривался технический сбой в работе программы.

Специалисты объяснили, почему "утопился" робот-охранник в одном из офисов Вашингтона. Этот инцидент широко освещали СМИ, в шутку называя падение машины в фонтан "самоубийством".

В компании-производителе заявили, что машина не совершала "самоубийство", как иронизировали в Сети. Данные "чёрного ящика", видеокамер и тесты показали, что робот просто не смог обнаружить неровность, в результате произошёл занос и робот упал в фонтан.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w — Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 июля 2017 г.

В настоящее время разработчики пытаются решить эту проблему.

Как сообщал Лайф, сотрудники одного из офисных центров в Вашингтоне, придя утром на работу, обнаружили в фонтане "утопившегося" робота-охранника. Ранее в качестве одной из главных версий инцидента рассматривался технический сбой в работе программы.