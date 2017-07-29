Сильный шторм не позволяет спасателям помочь сухогрузу "Анда"

Известно, что судно вышло в рейс в шторм. В настоящее время в районе инцидента высота волн составляет 22 метра.

Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательные судна и авиацию для спасения экипажа сухогруза "Анда". Об этом сообщили в Управлении МЧС России по Республике Крым.

Всего на борту находилось девять человек (граждане Индии и Сирии). Из-за крена судна они оказались в воде. Троих моряков, предположительно, спасли проходившие мимо суда. Про остальных пока ничего не известно.

Уточняется, что корабль под флагом Того вышел в море из порта города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение. Инцидент произошёл в 40 километрах от берега. Сухогруз "Анда" перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.