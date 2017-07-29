В Чёрном море спасатели ищут плот с выжившим моряком сухогруза "Анда"

Читайте также

В Чёрном море спасатели ищут плот с выжившим моряком сухогруза "Анда"

22
Всего на борту было девять человек. По предварительным данным, троих из них спасли проходившие мимо судна, судьба остальных пока не известна.

Несмотря на неблагоприятную погодную ситуацию, спасатели ищут в Чёрном море плот с выжившим членом экипажа "Анды". Об этом сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на данные управления МЧС по Республике Крым.

Сухогруз под флагом Того вышел в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. Сейчас высота волн в районе инцидента достигает 22 метров. Из-за этого сотрудники МЧС пока затрудняются задействовать в поисках спасательные судна и авиацию.

На борту находились граждане Индии и Сирии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!