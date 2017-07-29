Звезда "Игры престолов" уличил своего агента в мошенничестве

Актёр Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из "Игры престолов") подал в суд на своего представителя Джилл Литтман. Подробности рассказали американские СМИ.
‘Game of Thrones’ Star Nikolaj Coster-Waldau Sues Ex-Manager for Fraud https://t.co/zt4kvhylK6 pic.twitter.com/mF6m8bEkJS— Highlighthwd (@Highlighthwd) 29 июля 2017 г.
По данным TMZ, Вальдау подал иск в суд 28 июля. Актер пояснил, что несколько лет назад условился с Литтман о размере её зарплаты. Позже менеджер убедила знаменитость заключить официальный договор (без нотариально заверенной бумаги она якобы не могла оформлять для Вальдау визы в разные страны).
Литтман утверждает, что актёр заключил с ней договор по доброй воле. Сам Вальдау говорит, что его заставили подписать бумагу в 2011 году и продлить её действие в 2014-м.
Напомним, ранее сообщалось, что исполнители главных ролей в "Игре престолов" в седьмом и восьмом сезоне будут получать более 2,5 млн долларов за съёмки в каждом эпизоде. Кроме того, предусмотрены дополнительные вознаграждения за продажу прав на показ сериала в других странах.
Новый сезон "Игры престолов" стартовал 17 июля на телеканале HBO. Первую посмотрело 16 млн человек.
Николай Костер-Вальдау родился в 1970 году в Дании. Помимо "Игры престолов" он запомнился зрителям по фильмах "Охотники за головами", "Обливион" и проч. Всего на его счету около 50 ролей в разных картинах.
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