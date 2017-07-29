Звезда "Игры престолов" уличил своего агента в мошенничестве

Актёр ранее подписал договор, согласно которому обязался выплачивать менеджеру 10% своих гонораров до окончания съёмок в сериале.

Актёр Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из "Игры престолов") подал в суд на своего представителя Джилл Литтман. Подробности рассказали американские СМИ.

По данным TMZ, Вальдау подал иск в суд 28 июля. Актер пояснил, что несколько лет назад условился с Литтман о размере её зарплаты. Позже менеджер убедила знаменитость заключить официальный договор (без нотариально заверенной бумаги она якобы не могла оформлять для Вальдау визы в разные страны).

Литтман утверждает, что актёр заключил с ней договор по доброй воле. Сам Вальдау говорит, что его заставили подписать бумагу в 2011 году и продлить её действие в 2014-м.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнители главных ролей в "Игре престолов" в седьмом и восьмом сезоне будут получать более 2,5 млн долларов за съёмки в каждом эпизоде. Кроме того, предусмотрены дополнительные вознаграждения за продажу прав на показ сериала в других странах.

Новый сезон "Игры престолов" стартовал 17 июля на телеканале HBO. Первую посмотрело 16 млн человек.

Николай Костер-Вальдау родился в 1970 году в Дании. Помимо "Игры престолов" он запомнился зрителям по фильмах "Охотники за головами", "Обливион" и проч. Всего на его счету около 50 ролей в разных картинах.