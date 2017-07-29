До 200 россиян были эвакуированы из горящего отеля в Турции

По словам консула России в Анталье, жизни и здоровью граждан РФ уже ничего не угрожает.

В турецком Кемере сегодня до 200 человек, которые были эвакуированы из горящего пятизвёздочного отеля, оказались россиянами. Об этом сообщил Лайфу консул Генерального консульства России в Анталье Алексей Шиванов. Он подтвердил данные о том, что четверо граждан РФ пострадали, однако, по его словам, их здоровью ничего не угрожает.

—Да, пострадали. Легко пострадали. Просто надышались продуктами горения четыре человека. Там было по меньшей мере двести россиян, — сказал он.

По словам консула, ситуация стабилизировалась. Пожар потушен. Опасности для жизни и здоровья российских туристов нет. Теперь с клиентами работают туроператоры. Возможно, некоторые отдыхающие захотят переехать в другой отель.

— Все самые крупные операторы, которые работают по Турции. Это "Одеон", или Coral Travel по-вашему, Kilit Global, "Пегас", "Анекс", — сообщил Алексей Шиванов.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать проблема с проводкой в кухне отеля. Некоторых туристов приходилось снимать с балконов при помощи пожарных лестниц.