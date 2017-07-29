До 200 россиян были эвакуированы из горящего отеля в Турции

В турецком Кемере сегодня до 200 человек, которые были эвакуированы из горящего пятизвёздочного отеля, оказались россиянами. Об этом сообщил Лайфу консул Генерального консульства России в Анталье Алексей Шиванов. Он подтвердил данные о том, что четверо граждан РФ пострадали, однако, по его словам, их здоровью ничего не угрожает.
Antalya'da otel yangını: 14 kişi... https://t.co/bNVQB9qsBz pic.twitter.com/M1k7L4yV3J— A Haber (@tvahaber) July 29, 2017
—Да, пострадали. Легко пострадали. Просто надышались продуктами горения четыре человека. Там было по меньшей мере двести россиян, — сказал он.
По словам консула, ситуация стабилизировалась. Пожар потушен. Опасности для жизни и здоровья российских туристов нет. Теперь с клиентами работают туроператоры. Возможно, некоторые отдыхающие захотят переехать в другой отель.
— Все самые крупные операторы, которые работают по Турции. Это "Одеон", или Coral Travel по-вашему, Kilit Global, "Пегас", "Анекс", — сообщил Алексей Шиванов.
Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать проблема с проводкой в кухне отеля. Некоторых туристов приходилось снимать с балконов при помощи пожарных лестниц.
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