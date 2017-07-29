Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз "Анда" полностью затонул

На борту корабля находилось девять человек. Восемь из них спасены, информации о девятом члене экипажа нет.

По последним данным, сухогруз "Анда" больше не наблюдается на воде. Об этом сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

По предварительной информации, судно под флагом Того вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На борту было 24 тысячи тонн пшеницы. В составе экипажа были граждане Сирии и Индии.

Корабль потерпел бедствие примерно в 40 километрах от берега, в нейтральных водах между Крымом и Турцией. В спасательной операции принимали участие два корабля и самолёт Черноморского флота.