Возбуждено дело по факту крушения сухогруза в Чёрном море

Восемь из девяти членов экипажа спасены. Судно затонуло из-за выхода в море в шторм.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза Anda в Чёрном море. Оно заведено по второй части статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба либо повлёкшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщили в крымском управлении СК РФ.

Ранее Лайф сообщал, что судно под флагом Того с грузом пшеницы опрокинулось примерно в 40 километрах от побережья Крыма в нейтральных водах. Экипаж состоял из девяти человек — граждан Сирии и Индии. Восемь человек спасены. Поиски ещё одного продолжаются. Причиной ЧП стало решение капитана выйти в море в шторм.