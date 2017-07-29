Восемь моряков спасены с тонущего сухогруза "Анда"

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Восемь моряков спасены с тонущего сухогруза "Анда"

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Фото:© РИА Новости/Михаил Мордасов

Всего на борту было девять человек (граждане Сирии и Индии). Судьба последнего члена экипажа остаётся неизвестной.

Спасатели нашли восемь человек в районе бедствия сухогруза "Анда" в Чёрном море. Трое из них были в шлюпке, ещё пять — на спасательном плоте. Об этом сообщили в спасательно-координационном центре Росморречфлота Севастополя.

Инцидент произошёл примерно в 40 километрах от берега в нейтральных водах между Крымом и Турцией. В поисках принимают участие четыре транзитных корабля под иностранными флагами и судно Черноморского флота РФ "Приазовье".

Ранее в МЧС сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий не могут задействовать в спасательной операции специальные судна и авиацию.

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