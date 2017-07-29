Украинский грузовой самолёт потерпел крушение в Африке

Инцидент произошёл при взлёте воздушного судна с острова Сан-Томе в Гвинейском заливе Атлантического океана.

В Африке самолёт Ан-74 авиакомпании CAVOK Air упал при взлёте. Об этом написал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в "Фейсбуке".

По предварительным данным, причиной крушения стало попадание стаи птиц в правый двигатель самолёта. Уточняется, что все члены экипажа живы, но получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, несколько дней назад самолёт Ан-148 экстренно сел в Саратове после столкновения с птицей. Самолёт выполнял рейс по маршруту Пенза — Сочи. На борту находилось 82 пассажира.