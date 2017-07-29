Россия может ввести санкции из-за срыва визита Рогозина в Молдавию

По словам замглавы правительства, это будут выверенные адресные меры со стороны Москвы.

Россия начала готовить адресные санкции в отношении тех, кто решил не пускать через Румынию самолёт, на борту которого находился вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

— Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишинёве, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные, — сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, визит Рогозина в Молдавию накануне был сорван, так как Румыния отказалась пропустить рейсовый самолёт авиакомпании S7, на котором летел чиновник. Причиной отказа было названо нахождение на борту человека, в отношении которого были введены санкции. Дмитрий Рогозин летел в Молдавию для переговоров с президентом Игорем Додоном по его личному приглашению.