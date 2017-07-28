Рогозин посвятил неприличный стих чиновникам, не пустившим его самолёт в Кишинёв

Сегодняшний инцидент крайне возмутил вице-премьера, он заявил, что "Европа создала проблемы себе на ****".

Дмитрий Рогозин в стихах выразил своё отношение к тому, что Румыния отказалась пускать рейс S7, на борту которого находился чиновник. Творческий ответ на действия Бухареста он опубликовал на "Фейсбуке".

Ранее вице-премьер уже выразил свое возмущение в "Твиттере". "Ждите ответа, гады", — написал Рогозин.

Напомним, самолёт вылетел из Домодедово в Кишинёв сегодня утром. Вскоре появилась информация, что рейс не пустили в Румынию и он был вынужден сесть в Минске, потому что лететь дальше не хватало топлива. На Власти Молдавии не допустили их к участию в празднованиях по поводу 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье.

В Румынии уже прокомментировали ситуацию и заявили, что не пустили самолёт, потому что в нём находилась "санкционная персона".