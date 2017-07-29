Моряки с затонувшего сухогруза "Анда" госпитализированы

Восемь членов экипажа затонувшего сухогруза "Анда" госпитализированы в городскую центральную больницу крымского посёлка Ливадия. Об этом сообщает управление МЧС РФ по Республике Крым.
Состояние моряков оценивается как удовлетворительное — тяжёлых травм они не получили, у двоих из них диагностировано переохлаждение. Поиски девятого члена экипажа продолжаются.
Ранее Лайф сообщал, что судно под флагом Того с грузом пшеницы опрокинулось примерно в 40 километрах от побережья Крыма в нейтральных водах. Экипаж "Анды" состоял из девяти человек — граждан Сирии и Индии. Причиной ЧП стало решение капитана выйти в море в шторм.
По факту крушения сухогруза Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело.
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