Моряки с затонувшего сухогруза "Анда" госпитализированы

Все они доставлены в одну из больниц Крыма. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски ещё одного члена экипажа продолжаются.

Восемь членов экипажа затонувшего сухогруза "Анда" госпитализированы в городскую центральную больницу крымского посёлка Ливадия. Об этом сообщает управление МЧС РФ по Республике Крым.

Состояние моряков оценивается как удовлетворительное — тяжёлых травм они не получили, у двоих из них диагностировано переохлаждение. Поиски девятого члена экипажа продолжаются.

Ранее Лайф сообщал, что судно под флагом Того с грузом пшеницы опрокинулось примерно в 40 километрах от побережья Крыма в нейтральных водах. Экипаж "Анды" состоял из девяти человек — граждан Сирии и Индии. Причиной ЧП стало решение капитана выйти в море в шторм.

По факту крушения сухогруза Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело.