Тиллерсон объяснил введение новых санкций желанием США улучшить отношения с РФ

Принятие нового пакета санкций объясняется тем, что граждане страны ждут от России шагов по улучшению отношений между двумя государствами. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
— Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США, — заявил политик.
Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией и на то, что "введённые санкции больше не будут необходимы".
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Сенат США принял новый пакет санкций против России. Позже в Белом доме отметили, что президент Дональд Трамп одобрил ограничения.
Накануне, 28 июля, Россия объявила об ответных ограничениях в адрес Штатов. В их число входит сокращение числа американских дипломатов в стране и лишение их посольской дачи в Серебряном Бору в Москве.
- Популярные
- По времени