Тиллерсон объяснил введение новых санкций желанием США улучшить отношения с РФ

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов заявил, что одобренные сенатом антироссийские ограничения отражают "решительную волю американского народа".

Принятие нового пакета санкций объясняется тем, что граждане страны ждут от России шагов по улучшению отношений между двумя государствами. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

— Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США, — заявил политик.

Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией и на то, что "введённые санкции больше не будут необходимы".

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Сенат США принял новый пакет санкций против России. Позже в Белом доме отметили, что президент Дональд Трамп одобрил ограничения.

Накануне, 28 июля, Россия объявила об ответных ограничениях в адрес Штатов. В их число входит сокращение числа американских дипломатов в стране и лишение их посольской дачи в Серебряном Бору в Москве.