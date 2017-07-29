Зафиксировать ДТП можно будет через мобильное приложение

Та же самая программа позволит отправить данные в страховую компанию и получить все причитающиеся выплаты.

Руководитель Госавтоинспекции Максим Черников заявил о разработке приложения, которое в разы сократит бюрократическую волокиту при оформлении ДТП. Об этом Черников заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты Глава Госавтоинспекции Максим Черников

Напомним, ранее крупнейшие российские банки также анонсировали внедрение новых технологий в ближайшее время. Предполагается, что уже в 2017–2018 году клиенты смогут проходить идентификацию по селфи. Такая проверка будет занимать всего 0,5 секунды.