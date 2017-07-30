Об открытии первой экзолуны учёные объявили после утечки новости в Twitter

Исследователи намеревались тщательно перепроверить полученные данные и лишь после этого заявить о своём открытии.

Астрономы из Колумбийского университета в Нью-Йорке, которые, возможно, сумели обнаружить первую луну за пределами Солнечной системы, объяснили, почему столь неохотно делились данными с общественностью. Как сообщает издание The Nature, о своём открытии они заявили лишь после того, как один из их коллег слил информацию в "Твиттер".

По словам астронома Дэвида Кипинга, изначально возглавляемая им группа исследователей планировала сообщить об обнаружении спутника у планеты Кеплер-1625b лишь после тщательной перепроверки полученных ранее результатов. Для этого учёные запросили предоставить в их временное распоряжение телескоп "Хаббл", чтобы они смогли понаблюдать за интересующим их участком космоса в октябре этого года.

На то, что группа Кипинга — известного охотника за экзолунами — внезапно появилась в очереди на использование "Хаббла", обратил внимание их коллега-астроном. Он написал на своей странице в "Твиттере" сообщение, заявив, что для этого может быть только одна причина.

После этого телефон Кипинга начал разрываться от звонков журналистов, которым не терпелось узнать, действительно ли учёным удалось обнаружить экзолуну. Не желая множить слухи, американские исследователи решили сделать официальное заявление.

— Мы решили, что единственный вариант, который у нас был, — это опередить историю. Давайте проясним: мы не просто пытаемся спастись от возможного конфуза. Объявления, а затем опровержения информации о научных открытиях приводят к тому, что со временем доверие в обществе к науке падает, и мы в основном озабочены тем, чтобы не усугублять эту проблему, — объяснил позицию астрономов один из членов группы Алекс Тичи.

Дэвид Кипинг пояснил, что и ранее ему и его коллегам удавалось обнаружить потенциальные экзолуны, однако впоследствии выяснялось, что "открытие" было лишь следствием сбоев в работе научного оборудования.

Астрономы заявили, что после наблюдений за планетой Кеплер-1625b и её возможным спутником в октябре этого года объявят о результатах исследований не раньше чем через полгода — строго после того, как перепроверят полученные данные.

Правда, их планы может нарушить очередная утечка информации.