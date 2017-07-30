Сотрудники спецслужб рассказали, сколько боевиков ИГИЛ остаётся в Ираке и Сирии

Читайте также

Сотрудники спецслужб рассказали, сколько боевиков ИГИЛ остаётся в Ираке и Сирии

9

Фото: © REUTERS/Yaser Al-Khodor

Ранее в ООН заявили, что приток иностранных террористов в эти страны заметно замедлился.

В настоящее время в Ираке находится до 7 тысяч членов террористической группировки ИГИЛ*. Из них около 4 тысяч — боевики, а 3 тысячи — сторонники, которые получают зарплату. Об этом со ссылкой на высокопоставленных иракских сотрудников служб безопасности сообщает телеканал ABC.

Ещё 7 тысяч боевиков и 5 тысяч сторонников ИГИЛ, по их данным, насчитывается в Сирии.

В начале июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил доклад, согласно которому членами ИГИЛ являются от 12 до 20 тысяч человек. При этом, как сообщил Гутерреш, численность террористов за прошедшие полтора года значительно сократилась.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!