Власти Австралии сообщили об исламистском следе в сорванном теракте

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Власти Австралии сообщили об исламистском следе в сорванном теракте

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Полицейский во время контртеррористической операции в Сиднее. Фото: © REUTERS/David Gray

Пока правоохранительные органы не располагают информацией о дате и времени планируемой атаки.

Австралийская федеральная полиция заявила о том, что взрыв на борту самолёта планировали организовать сторонники радикальных течений ислама.

— В последние дни правоохранительным органам стало известно о том, что несколько человек в Сиднее планировали совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Мы считаем, что это исламский терроризм. Именно то, что стоит за этим, — это то, что нам нужно будет в полной мере исследовать, — приводит слова комиссара австралийской полиции Эндрю Колвина агентство Reuters.

По его словам, полиция пока не располагает информацией о дате или времени планируемой атаки, однако намерена выяснить её в ближайшее же время.

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