Путин: История России неразрывно связана с победами отважного флота

Сегодня президент РФ принял парад по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и поблагодарил всех моряков за их достойную службу и неизменную верность Родине.

Владимир Путин в ходе торжественного слова на открытии парада по случаю Дня ВМФ в Петербурге напомнил о славных победах отечественного флота, которые происходили на протяжении всей истории России.

— На протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях, оттачивалось их мастерство, укреплялись традиции военно-морского братства, — сказал президент.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил победам моряков в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил про отважные битвы за Одессу и за Севастополь, про рейды советских подлодок, про усилия моряков во время обороны Ленинграда и Кронштадта.

Глава государства процитировал легендарного русского адмирала Павла Нахимова, который говорил, что у моряка нет трудного и лёгкого пути, а есть только один — славный.

Отметим, что в сегодняшнем параде задействованы десятки кораблей, самолётов и вертолётов Балтийского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.