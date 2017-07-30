Синоптики: В Центральную Россию пришёл коварный южный циклон

Накануне сообщалось, что 30 июля в столичном и соседних регионах погода ухудшится и пройдут грозы и ливни.

Южный циклон в субботу, 29 июля, "кружил" над Украиной, а уже сегодня добрался до южных и западных областей Центральной России. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

— Сильные дожди прошли в Курской, Белгородской, Брянской областях. Наибольшее количество осадков отмечалось в Смоленской области, где выпала почти месячная норма — 76 мм, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сильные дожди сопровождались грозами и усилением ветра местами до 21 метра в секунду.

Московскую область ненастная зона пока не задела. Тем не менее сегодня и завтра, 31 июля, в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. При этом в воскресенье днём воздух прогреется до +27...+28 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт столба.

Накануне в Москве был зафиксирован самый жаркий день с начала года.