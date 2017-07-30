Редкие детские фото принцессы Дианы опубликованы накануне 20-летия её смерти

Редкие снимки вместе с записями голоса Дианы войдут в документальный фильм, который готовит британский общественный телеканал "4".

На архивных снимках можно увидеть будущую супругу принца Уэльского Чарльза и мать наследников престола Уильяма и Гарри в грудничковом возрасте в коляске, перед отправкой в школу-интернат и в юношеские годы на природе с любимым пони. Фотографии опубликовало издание Sunday Express.

Журналистам удалось узнать подробности о некоторых кадрах. Так, Диана в детстве обожала морских свинок. На чёрно-белой фотографии 11-летняя девчушка позирует с одной из своих домашних любимиц. Питомец принимал участие в престижной выставке в Сандрингеме и выиграл первый и второй приз в номинации "Мех и перья".

Позже Диана взяла с собой свинку в школу Riddlesworth Hall в графстве Кембридж и даже стала там заведующей живым уголком.

Будущая принцесса, кстати, активно протестовала против отправки в интернат и как-то раз заявила отцу, что если он её любит, то не оставит в учебном заведении (снимок на чемоданах сделан осенью 1970-го).

Кроме того, Диана рано научилась ездить верхом и всю жизнь питала к лошадям тёплые чувства. Её мать и отчим держали пони на острове Сейл на западном побережье Шотландии, где девочка проводила школьные каникулы.

Про некоторые кадры журналисты Sunday Express ничего не рассказывают, но отмечают, что у Дианы с детства было превосходное чувство стиля. Кроме того, девочка всегда умела позировать фотографам и отлично получалась на снимках.

Напомним, Диана родилась в 1961 году. Она рассказывала, что всегда чувствовала себя нежеланным ребёнком, потому что стала третьей дочкой в знатной семье Спенсеров, в которой не было ни одного сына. Диана также вспоминала, что её мать часто плакала из-за разногласий с отцом. Из-за проблем между родителями девочка проводила много времени с постоянно меняющимися нянями.

Напомним, Диана вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года. В 1982 и 1984 годах родились Уильям и Гарри. В 1996-м состоялся развод Дианы и Чарльза. Принцесса погибла в следующем году в автокатастрофе в Париже.

Некоторое время назад сыновья Дианы впервые рассказали о её последнем телефонном звонке.