Синоптик: Сегодня Москва подвергнется тяжёлому грозовому артобстрелу

Ранее сообщалось, что на Центральную Россию надвигается коварный циклон с юга с грозами, ливнями и градом.

Мощный черноморский циклон совершил 500-километровый марш-бросок и готов обрушиться на столицу и Подмосковье, заявил Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Во второй половине дня обрушатся ненастья на Центральную Россию, небо закроет громадой свинцово-чёрных туч высотой до 13 тысяч метров, грянет гром, засверкают молнии, возможен град. Это немного собьёт жару, — пояснил синоптик.

По его словам, в Москве сегодня днём ожидается +27...29 градусов, по области — +25...30 градусов.

— Пик непогоды придётся на вечернее и ночное время. Тогда на столицу может пролиться до 30–40 мм осадков. Такие ливни в июле встречаются не чаще одного раза в три года, — добавил Тишковец.

Ранее в пресс-службе транспортного комплекса столицы также предупредили жителей и гостей города о возможном сильном граде.