Синоптик: На следующей неделе в Москве будет много солнца

Грозовые и дождевые облака уйдут из столичного региона уже в понедельник, 31 июля, во второй половине дня.

В ночь с воскресенья на понедельник в столице и области пройдут дожди и местами грозы, но на следующей неделе погода будет радовать. Об этом Лайфу заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— В понедельник в первой половине дня эхом уходящего циклона отзовутся уходящие дожди. Во второй половине дня распогодится. Температура воздуха составит +25...27 градусов, по области — +23...28 градусов. Во вторник, 1 августа, в столичном регионе тоже будет стоять хорошая погода. На этой неделе будет много солнца, дожди возможны, но очень кратковременные и локальные, — пояснил синоптик.

Напомним, ранее он предупреждал москвичей о "грозовом артобстреле", который возможен в столице и области ближайшей ночью.