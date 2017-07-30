Социологи: Более 50% немцев не доверяют отечественным автопроизводителям

В результате опроса выяснилось, что только 5% жителей страны считают, что концерны VW, Audi, BMW и другие выпускают надёжные автомобили.

Более половины (53%) немцев относятся с недоверием к крупнейшим автомобилестроителям. Об этом сообщает газета Deutsche Welle со ссылкой на данные исследования Института изучения общественного мнения Emnid.

Ещё 39% респондентов ответили, что VW, Audi, BMW и проч. "более-менее заслуживают доверия". Подавляющее большинство опрошенных (75%) заявили, что властям страны надо жёстче реагировать на нарушения автопроизводителями своих обязательств.

Напомним, некоторое время назад Volkswagen оказался в центре крупного скандала в связи с тем, что в машинах обнаружили оборудование, занижающее показатели выброса вредных веществ. В результате автопроизводителю пришлось отзывать и ремонтировать тысячи автомобилей по всему миру. Также сообщалось о проверках в Audi и Mercedes по следам скандала.