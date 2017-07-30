КНДР пригрозила США решительными действиями в ответ на санкции

Ранее Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Ответом Пхеньяна на новые санкции США станут "решительные действия", передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на представителя МИД Северной Кореи.

— Мы ответим решительными и справедливыми действиями, как мы уже говорили раньше, — приводит агентство слова представителя северокорейского МИД.

Политику США в отношении КНДР собеседник агентства охарактеризовал как "военный авантюризм", а санкции назвал "суперинтенсивными".

Ранее Лайф сообщал, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Сейчас законопроект поступил на подпись президенту Дональду Трампу.

Также напомним, в ночь на 29 июля появились сообщения об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже Пхеньян подтвердил информацию, заявил о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14". Представители ВС США и Южной Кореи обсудили возможность "военного реагирования".