Закон о новых санкциях против России поступил на подпись Трампу

По данным агентства, документ поступил в Белый дом в 13:53 по местному времени (20:53 мск).

Законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, накануне принятый Сенатом США, поступил на подпись президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Напомним, ранее обе палаты Конгресса США — палата представителей и сенат — одобрили законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Сам Дональд Трамп поддержал этот документ, при этом представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США может наложить на него вето, чтобы согласовать более жёсткий вариант санкций.

В ответ на новые антироссийские санкции Москва требует сократить численность американских дипломатов в РФ до 455 человек, а также с 1 августа закрывает доступ к посольской даче в Серебряном Бору.