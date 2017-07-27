В Белом доме заявили, что Трамп может ужесточить санкции против России

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В Белом доме заявили, что Трамп может ужесточить санкции против России

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Белый дом, Вашингтон. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Об этом представитель администрации американского президента заявил в интервью CNN.

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект по антироссийским санкциям, чтобы согласовать более жёсткий вариант документа. Об этом представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил в интервью CNN.

— Он может подписать санкции именно в таком виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жёсткую сделку против России, — заявил Скарамуччи.

Ранее сообщалось, что Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против РФ. Однако в Кремле пока не намерены говорить о возможном ответе на законопроект, так как ограничительные меры ещё не были приняты.

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