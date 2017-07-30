Путин ужесточил наказание за склонение к самоубийству

Как сообщается на официальном сайте Кремля, соответствующий указ глава государства подписал накануне.

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за склонение к самоубийству. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

— Закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства, содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, в соответствии с законом, существенно увеличиваются санкции статей Уголовного кодекса РФ, если данные противоправные действия совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или в отношении двух или более человек. Сообщается, что в том числе наказание будет ужесточено для тех, кто доводит людей до самоубийства через социальные сети.

Данные преступления теперь отнесены к категории особо тяжких и приравнены к умышленному убийству.

Отметим, что "группы смерти", которые получили название "Синий кит", через социальные сети пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников к суициду. Одного из кураторов таких сообществ — Филиппа Будейкина по прозвищу Лис — ранее отправили в колонию на три года.