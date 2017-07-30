Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без прокатного удостоверения

Данный документ больше не понадобится в случае показа киноленты в музеях, выставочных залах, ДК, парках отдыха, библиотеках и прочих культурных учреждениях.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает некоммерческий показ отечественных фильмов, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, данный документ больше не понадобится в случае показа киноленты в музеях, выставочных залах, ДК, парках отдыха, библиотеках и прочих культурных учреждениях.

Отметим, что ранее глава государства подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству.