Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без прокатного удостоверения

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Путин подписал закон о показе отечественных фильмов без прокатного удостоверения

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Данный документ больше не понадобится в случае показа киноленты в музеях, выставочных залах, ДК, парках отдыха, библиотеках и прочих культурных учреждениях.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает некоммерческий показ отечественных фильмов, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, данный документ больше не понадобится в случае показа киноленты в музеях, выставочных залах, ДК, парках отдыха, библиотеках и прочих культурных учреждениях.

Отметим, что ранее глава государства подписал закон, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству.

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