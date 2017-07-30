Путин подписал закон, упрощающий получение "дальневосточного гектара"

Теперь документы на получение бесплатной земли можно подать не только непосредственно в орган регистрации прав, но и в любой из многофункциональных центров (МФЦ).

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение "дальневосточного гектара" и упрощающий его получение. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Согласно новому документу, предусматривается расширение территорий, в границах которых допускается предоставление земельных участков. Так, граждане смогут получить в безвозмездное пользование участки с защитными лесами, но будут нести обязанность по их восстановлению (об этом говорится в 62-й статье Лесного кодекса РФ).

Кроме того, в документе оговорен ряд моментов, который позволит избежать отказов в предоставлении участка в случаях, когда он пересекает границы других участков, населённого пункта или муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам.

Все нововведения направлены на повышение эффективности предоставления жителям страны земельных участков.

Напомним, поправки в закон о "дальневосточном гектаре" депутаты Госдумы приняли 20 июля. А в начале июля в соцсети "ВКонтакте" появилась официальная группа для получателей земли на Дальнем Востоке.