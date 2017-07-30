Сбившая "пьяного мальчика" просит исключить экспертизы из дела

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Сбившая "пьяного мальчика" просит исключить экспертизы из дела

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Ольга Алисова. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Защита жительницы Балашихи Ольги Алисовой уже подала соответствующее ходатайство в МВД.

Сбившая "пьяного мальчика" просит МВД исключить биохимическую и автотехническую экспертизы из дела. Об этом сообщает паблик Mash.

Защита Ольги Алисовой уже подала ходатайство в МВД, заявив, что данные экспертиз противоречат картине ДТП. Однако окончательный ответ по ходатайству ещё не получен.

Ранее Лайф сообщал о том, суд признал законным арест жительницы Балашихи, сбившей "пьяного мальчика".

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в Железнодорожном. Результаты первой экспертизы, которая установила, что мальчик в момент ДТП якобы был сильно пьян, вызвали большой общественный резонанс.

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