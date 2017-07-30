Авиакомпаниям разрешили взимать плату за провоз багажа по невозвратным билетам

Предполагается, что невозвратные билеты без права провоза бесплатного багажа будут стоить на 10–20% дешевле обычных.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому невозвратный тариф "может не предусматривать" право пассажира бесплатно брать с собой 10 килограммов ручной клади. При этом в любом случае перевозчик обязан предупреждать об условиях провоза багажа и ручной клади в момент покупки билета.

Кроме того, перевозчик сможет устанавливать габариты ручной клади, которая допускается к провозу в качестве бесплатной ручной клади и размещению в салоне самолёта.

Напомним, члены Совфеда одобрили законопроект 25 июля, но документ вызвал бурную дискуссию среди сенаторов.