Трамп планирует ввести санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

Ранее ряд стран, включая США и Аргентину, заявил о непризнании выборов в учредительное собрание Венесуэлы.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в ответ на выборы в Конституционную ассамблею. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Ожидается, что меры, которые могут быть объявлены уже 31 июля, не будут включать запрет на поставки венесуэльской нефти в США. Однако поставки американской нефти, которую Венесуэла смешивает со своей, а затем продаёт, могут быть заблокированы.

Напомним, 30 июля в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание. Оппозиция выступает против этих выборов, настаивая на проведении референдума.

Руководство Аргентины, Колумбии и Перу уже выразило протест президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала выборы в ассамблею фиктивными.