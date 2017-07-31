США вдвое увеличит контингент военных в Литве

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США вдвое увеличит контингент военных в Литве

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Военнослужащие армии США. Фото: ©РИА Новости/Таисия Воронцова

Президент Литвы высказалась за расширение американского военного присутствия в стране.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила об увеличении контингента американских военных в стране в преддверии белорусско-российских учений "Запад", которые пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах Белоруссии. Как отметила Грибаускайте, также вдвое будет увеличено число истребителей воздушной полиции.

— Во время учений "Запад" здесь будет дислоцировано больше и военнослужащих США, и техники, и кораблей, и воздушная полиция будет увеличена вдвое. Это показывает особое внимание нашему региону, — заявила Грибаускайте в интервью местным СМИ.

Отметим, это не первое сообщение президента Литвы Дали Грибаускайте о желании разместить на территории страны дополнительные подразделения американских войск. Как ранее писал Лайф, литовский лидер предложила США разместить в её стране зенитно-ракетные комплексы Patriot на постоянной основе.

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