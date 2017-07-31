Жириновский предложил передать ЛДПР дачу Посольства США в Серебряном Бору

Владимир Вольфович прокомментировал Лайфу решение российских властей о сокращении сотрудников американской дипмиссии.

— Наконец я могу похвалить наш МИД, мы дали ощутимый ответ на агрессивные выпад США против нашей страны. Мы обязали американское посольство сократить персонал до 455 человек. Более 700 человек останутся без работы. А также мы забираем их дачи и склады, где хранилась антирусская печатная агитация. Хорошо бы ещё эту дачу в Серебряном Бору передать ЛДПР, — высказал своё мнение лидер либерал-демократов.

Также Владимир Жириновский заявил, что нашей дипломатии не достаёт жёсткости.

— Мы предлагали дать полномочия нашего постпреда в ООН Владимиру Сафронкову, который единственный заговорил в Нью-Йорке так, как должен говорить русский дипломат: поставил на место британского посла, и это показали все СМИ мира, — считает депутат.

Как ранее писал Лайф, 27 июля Сенат США утвердил новые санкции в отношении РФ. После этого российский МИД опубликовал заявление о том, что с 1 августа приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице.

Как сообщил впоследствии президент России Владимир Путин, помимо этого 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в стране.