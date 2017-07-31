"Возмущению нет предела!" Нетребко опровергла данные Forbes о её доходах

По её словам, информация о том, что она за год заработала 7,5 миллиона долларов, — выдумка.

Российская оперная певица Анна Нетребко опровергла данные Forbes, согласно которым она возглавила топ самых высокооплачиваемых артистов в стране, заработав за год 7,5 миллиона долларов. По её словам, приведённая изданием информация является ложной.

— Журнал "Форбс", ваша информация абсолютно неверна! Прекратите врать! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны. Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела! — написала оперная дива на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, кроме Нетребко в первой тройке оказались Филипп Киркоров с $7,4 миллиона и Тимати с $6,6 миллиона. Также в топ-50 впервые попал рэпер Oxxxymiron.